Corinthians encaminha contratação de Romero, mas vai segurar o anúncio oficial

Proposta na mesa, conversas adiantadas e tudo basicamente acertado entre Corinthians e a equipe de Ángel Romero para que o atacante paraguaio volte ao Timão após quatro anos. Ainda assim, o clube alvinegro não deve anunciar o reforço tão cedo, já que o atleta possui contrato com o Cruz Azul, do México, até o dia 31 de dezembro.

A tendência é que a oficialização ocorra somente nos primeiros dias de janeiro. Como o Cruz Azul não entrará mais em campo em 2022 pode acontecer das partes entrarem em um acordo e a liberação de Ángel ocorrer antes, mas essa possibilidade é vista como remota até o momento.

Romero nunca foi alvo do Corinthians, mas tem o retorno encaminhado por ter sido considerado uma oportunidade de mercado. Com o fim do vínculo com o Cruz Azul, o jogador ficará livre, chegando ao clube alvinegro sem custos. Além disso, o salário é considerado baixo em relação ao teto e até mesmo a média da folha corintiana.

Ainda que não tenha definido a sua permanência no Timão, Vítor Pereira foi consultado sobre a contratação de Ángel Romero e não se opôs. O treinador entende que é necessário que o setor de lado, preferencialmente o direito, seja reforçado em 2023.

Como é costume do profissional, ele apresentou mais perfis do que nomes de atletas e o atacante paraguaio se enquadraria nos requisitos que o técnico português entende ser útil para o Time do Povo no ano que vem.

