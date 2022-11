Copinha Arasuper de Futsal com inscrições abertas

- Publicidade -

O desportista Auzemir Martins confirmou para a primeira quinzena de janeiro o início da 8ª Copinha Arasuper de Futsal nas categorias Sub 10, 12 e 14.

“Estamos com as inscrições abertas até o próximo dia 25. Vamos realizar o congresso técnico em dezembro e no mês de janeiro iremos iniciar a competição”, disse Auzemir Martins.

8 equipes por categoria

De acordo com Auzemir Martins, cada categoria terá oito equipes divididas em dois grupos de quatro.

“Estamos com o formato da competição definido. O evento a cada ano ganha mais importância no calendário esportivo”, avaliou o desportista.

Equipes confirmadas

Sub 10

Rei Artur

Flamengo

Furacão do Norte

Flamenguinho

Sub 12

Furacão do Norte

Flamenguinho

B12 Esportes

ABC

Rei Artur

Amigos Solidário

Flamengo

Sub 14

Furacão do Norte

Flamenguinho

B12 Esportes

Santa Cruz

Flamengo

Amigos Solidários

Por: phdesporteclube