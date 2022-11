Copa SP Júnior: Galvez vai pegar o Atlético-MG, Água Santa-SP e Mixto-MT

- Publicidade -

Com a participação de 128 equipes divididas em 32 grupos, o departamento de competições da Federação Paulista de Futebol (FPF) divulgou na tarde dessa quinta-feira (3) os grupos da 53ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O torneio começa dia 2 de janeiro e a final será dia 25 de janeiro, data do aniversário da cidade de São Paulo.

O representante acreano na competição será o Imperador Galvez. O clube ficou inserido no grupo 27 com sede no município de Diadema (SP). O Imperador terá como adversários na fase de classificação o forte time do Atlético-MG, além da equipe anfitriã do Água Santa-SP e do Mixto-MT. A tabela de jogos da competição ainda não foi disponibilizada no site da Federação Paulista de Futebol (FPF), mas a expectativa fica pela sua divulgação para os próximos dias.

Conforme o regulamento da Copinha, duas equipes cada chave avançam a segunda fase da competição, totalizando 64 classificados para disputar o título em jogos eliminatórios de único tiro.

No ano passado, o Imperador Galvez fez dois confrontos pelas oitavas-de-final da Copa do Brasil diante do Atlético-MG. No primeiro jogo ocorrido fora de casa, o time acreano caiu por 5 a 0, mas na partida da volta as equipes empataram por 2 a 2.

Acre News/ Na Marca da Cal