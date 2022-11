Copa do Mundo: torcedores foram contratados pelo governo do Qatar para encher os estádios; veja detalhes

- Publicidade -

Torcedores paquistaneses teriam sido contratados pelo governo do Qatar para encher os estádios da Copa do Mundo durante o mês mais importante do futebol mundial dos últimos anos. O governo teria decidido pagar cerca de 10 dólares por dia para cada torcedor paquistanese contratado.

Nos arredores dos estádios e nos grandes centros, é possivel ver uma grande torcida para as seleções mais populares, como Brasil e França. Messi, da Argentina, e Neymar, do Brasil, são os maiores centros, além, é claro, de CR7, de Portugal.

Além de 10 dólares por dia, cada torcedor têm o direito de três refeições no dia, assim como estádia no país da grande Copa do Mundo do ano de 2022.