Copa do Mundo 2022: Injustiçados? Confira jogadores esquecidos por Tite na convocação para Copa

- Publicidade -

Nesta segunda-feira (07), o treinador Adenor Bacchi, mais conhecido como Tite, convocou os 26 jogadores que vão representar as cores do Brasil na Copa do Mundo.

Assim como em outros Mundiais, a convocação não foi unanimidade entre os brasileiros. Há cada Copa que chega, os torcedores opinam sobre quais jogadores devem disputar a competição e, neste ano, não foi diferente.

Nas redes sociais, alguns jogadores esquecidos por Tite foram lembrados por internautas que, em debate com outros torcedores, classificaram os nomes como ‘injustiçados’.

Confira alguns jogadores deixados de lado por Tite:

Gabigol

Campeão da Copa do Brasil e da Libertadores neste ano, Gabigol é uma das ausências mais sentidas na lista de Tite. Autor de quatro gols em três finais de Libertadores pelo Flamengo, o atacante não vai desembarcar no Catar para disputar a Copa do Mundo.

Maior artilheiro brasileiro na história da Libertadores, Gabigol chegou a ser convocado algumas vezes por Tite durante o ciclo de Copa. Na reta final de preparação para o Mundial, contudo, acabou ficando de fora de alguns jogos das eliminatórias e amistosos.

Roberto Firmino

Convocado em 2018, Roberto Firmino ficou de fora da lista para o Mundial deste ano. Atacante do Liverpool e muito elogiado por Jürgen Klopp, o camisa 9 passou a perder espaço na seleção com a chegada dos jovens Raphinha, Antony e Vinicius Jr.

A confirmação de Richarlison como centroavante da equipe de Tite também contribuiu para o jogador dos Reds ficar afastado das convocações. Convocado para os duelos diante de Gana e Tunísia, os últimos desafios da seleção antes da Copa, Firmino não entrou em nenhuma das partidas, evidenciando que não estaria na lista final da Copa do Mundo.

Cássio

Vivendo um ano de grandes defesas com a camisa do Corinthians, Cássio foi um dos nomes especulados por torcedores brasileiros. O arqueiro, que foi convocado para a Copa do Mundo de 2018, já não era mais convocado por Tite há algum tempo.

Em 2018, Cássio disputava a posição de goleiro da seleção com Alisson e Ederson e, quatro anos depois, vê os companheiros carimbarem o passaporte, novamente, para uma Copa do Mundo. O arqueiro do Timão acabou perdendo a vaga para Weverton, do Palmeiras, que, apesar de não ser exigido como o camisa 12 do Corinthians, foi o guarda-redes que acompanhou o ciclo do Mundial junto dos outros dois goleiros.

Rodinei

Com a carência de boas opções na lateral-direita, Rodinei foi um nome muito pedido por torcedores. Há um mês, inclusive, os internautas chegaram a lançar uma campanha pelo ‘Rodilindo’ na seleção.

Em coletiva de imprensa, que antecedeu os jogos contra Gana e Tunísia, Tite chegou a elogiar o lateral do Flamengo, mas afirmou que não havia convocado Rodinei pelo estilo diferente de jogo, uma vez que, na seleção, o treinador pede uma construção interna, não externa, como acontece no Rubro-Negro.

Renato Augusto

Assim como o companheiro de clube – Cássio -, Renato Augusto também esteve na lista de Tite para o Mundial da Rússia em 2018. O meia do Corinthians fez uma boa temporada e foi, em algumas ocasiões, um dos jogadores mais importantes do Timão. As lesões recorrentes, contudo, atrapalharam a longevidade do maestro.

Admirado por Tite, Renato não é convocado para a seleção há alguns anos e, na lista final para o Catar, acabou ficando novamente de fora da canarinho.