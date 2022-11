Copa do Catar é a mais cara da história, aponta estudo

- Publicidade -

A Copa do Mundo do Catar, que começa no domingo (20/11), terá os ingressos mais caros da história da competição. Segundo um estudo da Keller Sports, os bilhetes para os jogos do torneio entre seleções de futebol saem, em média, por um preço 40% mais alto do que no Mundial de 2018, na Rússia.

O ingresso para a final da Copa do Catar, programada para o dia 18 de dezembro, custará, em média, US$ 812 (cerca de R$ 4,3 mil). O preço médio do bilhete na competição é de R$ 1,8 mil, ante R$ 1,3 mil da Copa da Rússia.

De acordo com o levantamento da Keller Sports, os valores dos ingressos no Catar são os mais altos das Copas do Mundo nos últimos 20 anos, desde 2002 (quando o torneio foi disputado no Japão e na Coreia do Sul).

Contando o investimento na construção e reformas de estádios para o Mundial, a Copa do Mundo do Catar “já é considerada a mais cara de todos os tempos”, diz o relatório da empresa esportiva alemã.

A construção de seis novas arenas no país e a reforma completa de outros dois estádios saíram por cerca de US$ 3 bilhões (R$ 16 bilhões), segundo o estudo da Keller. Obras de infraestrutura em Doha, como vias de transporte e a modernização do aeroporto internacional, também despenderam uma quantia significativa.

Copa da Alemanha teve ingresso mais barato

Nas últimas duas décadas, os ingressos mais baratos em Copa do Mundo foram os do torneio disputado na Alemanha, em 2006. Em média, naquela ocasião, o preço médio foi de R$ 637 por partida. O valor médio para a final entre Itália e França foi de R$ 1,4 mil.

De acordo com a Fifa, quase três milhões de ingressos foram vendidos por antecipação para jogos da Copa do Mundo. O Brasil está entre os dez países que mais compraram bilhetes: 39,5 mil até o início de outubro.

