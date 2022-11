Contrato para que a empresa Ricco opere 12 linhas de ônibus na capital é publicado no DOE

- Publicidade -

Foi publicado na edição de hoje (11) do Diário Oficial do Estado (DOE) o Extrato do Contrato Emergencial de Prestação de Serviços de Transporte Coletivo assinado entre o prefeito Tião Bocalom (PP) e o representante da empresa Ricco Transportes e Turismo. O contrato é válido por 180 dias e o valor global não foi citado no documento.

O extrato faz referência à cobertura de 12 linhas de Rio Branco: Mocinha Magalhães, Sobral, Fundhacre, Calafate, Conj. Esperança, Jequitibá/Cia, Da Justiça/Floresta, Centro Via Ceará, Universitário, T. Tucumã/Jorge Kalume, Custódio Freire/Aquiles Peret, Ifac/Universidades e Ufac/Rodoviária.

Antes do decreto de emergência, as linhas eram cobertas pelas empresas Via Verde Transportes LTDA e Empresa São Judas Tadeu Transportes LTDA.

Segundo o extrato, “a prestação do serviço compreenderá: a mobilização, operação, conservação, limpeza, manutenção e reposição dos veículos, equipamentos, instalações e outros, conforme especificado no contrato, atendendo as necessidades de transporte”.

Com a assinatura, a Ricco está ciente de que o contrato será encerrado “quando finalizado o certame licitatório definitivo para a nova concessão do transporte coletivo”, e que deverá “realizar transição operacional das linhas então em operação do sistema de Transportes Público Coletivo de Rio Branco ao vencedor do certame licitatório definitivo”.

Por Wanglézio Braga/Acre News