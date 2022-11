Conselheiro Ribamar Trindade será presidente do TCE a partir de 2023

- Publicidade -

O conselheiro José Ribamar Trindade deve ser aclamado, no início de dezembro, presidente do Tribunal de Contas do Acre – TCE-AC. Valmir Ribeiro será o vice e Dulcinéa Benício assumirá a corregedoria da Corte.

José Ribamar Trindade, que foi assessor do conselheiro Antônio Malheiro e chefe da Casa Civil do governador Gladson Cameli, assumiu a vaga de conselheiro do TCE no dia 15 de janeiro de 2021.

De acordo com o regimento interno do TCE, a eleição para presidente e demais cargos, deve acontecer na primeira sessão de dezembro. A previsão é que os nomes de Ribamar Trindade e Valmir Ribeiro sejam homologados no dia 1⁰.

A posse do novo presidente está prevista para o dia 1⁰ de janeiro de 2023, data do aniversário de Ribamar Trindade.

