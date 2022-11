Conheça os signos menos ciumentos do zodíaco; você se considera uma pessoa ciumenta?

- Publicidade -

O ciúme pode servir como um verdadeiro atraso para a sua vida. Por outro lado, aquelas pessoas que não possuem ciúmes excessivos saem ganhando e podem serem vistas como mais confiantes.

Nesse sentido, os signos de cada um podem explicar as tendências que cada personalidade possui. Descubra quais deles prezam mais pela liberdade e, por isso, são menos ciumentos.

Psicólogos entendem o ciúmes como uma “reação complexa a uma ameaça perceptível a uma relação valiosa”. Desse modo, alguns signos se sentem menos ameaçados em comparação à outros.

Aquário

Conhecidos por seu senso aflorado de liberdade, as pessoas de aquário tendem a ser mais independentes e se importarem menos com situações que poderiam causar ciúmes. Nesse sentido, os aquarianos servem como verdadeiros exemplos de desapego e tranquilidade.

Nascidos entre 20 de janeiro 01 e 18 de fevereiro, os nativos de aquário são conhecidos por seu caráter de inovação e independência. Além disso, podem ser considerados “do contra” por conta de suas tendências consideradas radicais.

Desse modo, são criativos e possuem um grande senso de coletividade.

Gêmeos

Dessa mesma forma, pessoas do signo de Gêmeos podem ser bem desapegadas e pouco ciumentas. Nascidos entre 21 de maio a 21 de junho, os geminianos são curiosos, inteligentes e possuem forte desejo de liberdade.

Além disso, essas pessoas costumam fazer amigos sem dificuldades tem uma vocação para manter um círculo social diverso, visto que são bastante sociáveis. Entretanto, se agirem com imaturidade, podem ser considerados falsos.

Mercúrio é o planeta que rege esse signo e, por isso, os geminianos se destacam na comunicação, criatividade e inventividade.

Dessa forma, eles podem ser bem compreensíveis, prezando sempre pela liberdade.

Esse signo entra na lista por ser confiante e odiarem possessividade.

Sagitário

Os nativos de Sagitário são aquelas pessoas que nasceram entre os dias 22 de novembro a 21 de dezembro. Da mesma forma que Aquário e Gêmeos, Sagitário se identifica com as características de otimismo e desejo pela liberdade.

Júpiter é quem rege esse signo e, por isso, uma das principais características dos nativos de Sagitário é a sua confiança e busca pela expansão.

Por não gostarem de se sentirem presos a algo ou alguém, amam a liberdade. Nesse sentido, o ciúme não possui forte apelo. Além disso, são honestos e prezam pela segurança dentro de um relacionamento.

Libra

Quem nasce entre os dias 23 de setembro e 22 de outubro são do signo de Libra. Isso significa dizer que são pessoas justas, compreensíveis e amorosas. Além disso, contam com as características como a cortesia, delicadeza e a busca pelo equilíbrio.

São os signos menos ciumentos do zodíaco, pois confiam muito no diálogo e tendem a evitar discussões, visto que são empáticos e, até mesmo, diplomatas.

Os librianos podem ser bem maduros e justos, fechando a lista dos signos menos ciumentos do zodíaco. Além disso, possuem liderança para iniciar projetos e novos ciclos, simbolizando a sociabilidade e a facilidade de criar relações.

Signos que mais se dão bem no amor

Bem, de modo geral, existem alguns signos que não possuem sorte alguma no amor. Ou seja, tendem a encontrar mais dificuldades ao se relacionarem com alguém.

De antemão, existem outros signos que parecem que nasceram para amar. Melhor dizendo, os signos parecem ter uma excelente relação com o amor, são eles:

Áries – os arianos buscam tamanha coerência, portanto, o parceiro ideal para essas pessoas podem ser dos signos de Gêmeos, Leão, Libra e Sagitário;

Touro – para se relacionar com um taurino, é importante mostrar que ele pode confiar em você. Além disso, o pessoal de Touro deteste pessoas que sintam inveja umas das outras, logo, os melhores parceiros para esse signo podem ser de Peixes, Câncer, Virgem e Capricórnio;

Gêmeos – os geminianos tendem a procurar parceiros com a mente completamente aberta, livre de diversos paradigmas. Assim, os parceiros ideias são do signo de Libra e Aquário;

Câncer – os cancerianos gostam de pessoas intuitivas, que valorizam cada sensação do singo. O parceiro ideal pode ser de Capricórnio, Touro, Virgem, Escorpião e Peixes;

Leão – leoninos gostam de bom humor, assim como de pessoas calmas. Portanto, as pessoas dos signos de Câncer, Peixes, Touro, Virgem e Capricórnio tendem a chamar mais atenção;

Virgem – os virginianos querem alguém completamente atento aos detalhes, e que estão sempre dispostos a irem atrás dos seus objetivos. Os signos de Capricórnio, Câncer, Escorpião e Peixes podem ser uma boa opção;

Libra – para ser parceiro de um libriano, é preciso ser equilibrado, que consiga conciliar amizade, amor, trabalho e diversão. Se você é de algum dos signos de Gêmeos e Aquário pode ser a combinação perfeita;

Escorpião – os escorpianos gostam de pessoas preocupadas, que tendem a direcionar atenção para quem realmente amam. Esse é o caso dos signos de Touro, Câncer, Virgem, Escorpião, Capricórnio e Peixes;

Sagitário – para atrair um sagitariano, basta ser simpático, positivo e ter uma boa energia. Esse é o caso dos signos de Áries, Leão, Aquário e Libra;

Capricórnio – a honestidade pode ser a chave principal para relacionar-se com um capricorniano. Portanto, os signos de Touro, Virgem e Câncer tendem a chamar mais atenção;

Aquário – o pessoal de Aquário está em busca de um parceiro que valorize a liberdade, assim como de alguém que busque traçar um bom futuro a dois, como por exemplo, os signos de Ar (Gêmeos, Libra e os próprios aquarianos) e os de Fogo (Áries, Leão e Sagitário).;

Peixes – para relacionar-se um com pisciano, é necessário ser uma pessoa completamente transparente e que não tenha medo de lidar com seus sentimentos. Os signos de Câncer, Touro, Virgem, Escorpião e Capricórnio costumam ter essa qualidade.

Fonte: Pronatec