Conheça os mineiros cotados para virar ministros de Lula

Silveira mergulhou na campanha de Lula mesmo após perder a reeleição para Cleitinho Azevedo (PSC). O empenho do senador, citado, também, para a pasta de Minas e Energia, é valorizado pelo PT. Se o provável embarque do PSD à base de Lula for concretizado, o partido deve ter a chance de indicar nomes para a administração federal. Ben-quisto pelo presidente da sigla, Gilberto Kassab, o parlamentar mineiro poderia ser um dos escolhidos para a cota partidária.

Sob reservas, um interlocutor ligado à coalizão de Lula apontou que a possível escolha de Silveira para ocupar uma das vagas destinadas ao PSD, além de contemplar a legenda, levaria um nome de Minas Gerais à Esplanada dos Ministérios. O senador mineiro vai receber uma recompensa indireta pelo esforço pró-Lula se o PT apoiar a recondução de Rodrigo Pacheco (PSD) ao Congresso Nacional. Segundo soube a reportagem, a reeleição do correligionário é uma das prioridades de Silveira.

O deputado ganhou protagonismo também no núcleo responsável pela passagem de bastão entre os governos. Ele é um dos responsáveis por construir a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Transição, articulada pela base lulista para abrir espaço fiscal no Orçamento de 2023 e tentar garantir, por exemplo, a continuidade de pagamentos mensais de R$ 600 de auxílio.

A necessidade de ter um nome mineiro no governo, aliás, é um dos pontos que podem auxiliar Reginaldo Lopes. Isso porque, embora a senadora Simone Tebet (MDB-MS) também seja cotada para a cadeira de chefe da Educação, o deputado teria o apoio dos diretórios mineiros do PT, PCdoB e PV em eventual concorrência pela vaga. O estado foi o único das quatro unidades federativas do Sudeste que Bolsonaro não arrematou no segundo turno.

O deputado estadual Cristiano Silveira, presidente do PT em Minas Gerais, diz estar “otimista” sobre a presença de representantes do estado em assentos importantes do terceiro governo de Lula. “Um ministério tem de ser convite do presidente. Minas tem bons quadros e pode colaborar no governo Lula”, afirma, listando não apenas Reginaldo e Silveira, mas, também, Alexandre Kalil. “Lula, se precisar, poderá contar com esses personagens”, garante o dirigente.

Janones entre os mais cotados

A campanha de Lula também teve a importante participação de outro mineiro: o deputado federal reeleito André Janones, do Avante. Conselheiro do presidente eleito para assuntos ligados às redes sociais, ele abriu mão de candidatura própria ao Palácio do Planalto para apoiar o petista. Reservadamente, há quem especule cenário em que Janones assuma o Ministério das Comunicações. Essa conjuntura, contudo, ainda é tratada de forma incipiente, visto que Lula não fez convites oficiais aos integrantes de seu futuro time.