Conheça a escola de apoio “Meu Dever de Casa”, que estará atendendo durante as férias

A educação tem o poder de transformar as pessoas e o mundo, é responsável pela formação de um pensamento crítico e investigativo de cada indivíduo, auxilia na formação pessoal e humanista dos futuros cidadãos, além de atuar na formação e no desenvolvimento do indivíduo, contribuindo no desenvolvimento econômico social e cultural.

Pensando no futuro do cidadão a franquiada Escola de Apoio Meu Dever de Casa – em Rio Branco-AC, é referência no mercado educacional. O melhor investimento para obtermos resultados positivos é na educação.

Conheça o Método Estudo Eficaz

A Escola de Apoio Meu Dever de Casa é a detentora exclusiva do Método Estudo Eficaz, elaborado pelo economista e educador Paulo Henrique Menezes com base em seus estudos em neuroeducação.

A proposta do Método é otimizar o processo de aprendizagem gerando autonomia, concentração e foco. Dividido em três pilares: ambientação, procedimentos e técnicas, o Método Estudo Eficaz promove melhorias incríveis e muito rápidas em cada um dos estudantes.

Tudo feito no tempo de cada estudante!

Ambiente adequado

Um ambiente adequado, sem barulhos, sem celular e sem interrupções é fundamental para que a Sessão de Estudos seja eficaz. Sem distrações, organizado, sem interrupções, preparado para o estudo render!

Procedimentos de estudos

Quando utilizamos técnicas eficazes em nossos estudos, formamos memórias de longo prazo e criamos conhecimento.

– Rotina padronizada

– Planejamento dos Estudos

– Estimulação do foco e da concentração

– Acompanhamento individualizado

Técnicas de aprendizagem

É normal que os jovens percam o foco por qualquer motivo. Professoras treinadas para a utilização do Método Estudo Eficaz auxiliam na otimização dos estudos. Exclusivas e comprovadamente eficazes; Voltadas para todas as matérias; Focadas em ensinar a aprender ao invés de decorar.

Apoio ao processo de alfabetização e pré alfabetização para crianças

A alfabetização é um dos momentos mais importantes no processo de educação. Ciente disso, a Escola de Apoio Meu Dever de Casa desenvolveu o serviço de apoio ao processo de alfabetização, que visa auxiliar crianças, por meio de material e técnicas exclusivas, nesse momento tão importante da vida das crianças.

Desenvolvimento de autonomia, foco e concentração

Com o método exclusivo e acompanhamento especializado, as crianças e adolescentes desenvolvem autonomia, foco e concentração para realizar qualquer atividade.

Aprimoramento cognitivo e Apoio Escolar 2.0

Português

Matemática

Redação

Interpretação de texto

Caligrafia

Apoio Escolar para todas as matérias.

A professora Giseles Saraiva Lessa – uma das franquiadas, ressalta a importância dos pais investirem na qualidade de ensino de seus filhos. O método eficaz da Escola de Apoio Meu Dever de Casa, tem apresentado resultados positivos, por oferecer métodos e mecanismos para que o aluno aprenda de forma correta, permitindo que o celebro do aluno absorva as técnicas e memorizem para o resto de suas vidas.

O período da pandemia, trouxe queda na aprendizagem dos estudantes. Como forma de recuperar essa defasagem, a Escola de Apoio Meu Dever de Casa, tem um planejamento no período das férias, com métodos eficazes para a recuperação do aprendizado dos alunos e garantir um ano de letivo de 2023 com mais qualidade no ensino.

