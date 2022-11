CONFIRMADO: jovens de baixa renda terão passagens GRATUITAS, confira

- Publicidade -

Hoje em dia, os jovens de baixa renda já possuem as passagens gratuitas de ônibus garantidas. No entanto, o que muita gente pode não saber é que a Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros (Abrati) entrou com um ação alegando que a oferta das passagens seria inconstitucional, uma vez que não há, por parte da União, uma fonte de compensação.