Confira os novos sabores de KitKat foram feitos exclusivamente para Adultos

A marca KitKat é há muito tempo popular em todo o mundo, particularmente por amantes de chocolate de todas as idades. Nos últimos anos, a marca KitKat tornou-se conhecida por seu chocolate premium, sofisticado e maduro graças ao mestre chocolatier Yasumasa Takagi, que tem sido a força criativa por trás da linha KitKat de chocolates para adultos.

Em vez dos sabores comuns de chocolate ao leite, chocolate branco e alguns sabores sazonais que encontramos por tempo limitado aqui, no Japão é possível encontrar sabores como chá-verde, batata-doce roxa e aroma de flor de cerejeira durante todo o ano.

Recentemente, Takagi se concentrou em refinar as famosas barrinhas de KitKat para que apresentem um sabor e aparência mais sofisticados. O KitKat Chocolatory Sublime Bitter, que se parece com uma cigarrilha (mini-charuto), e o Sublime Volcanic, que é criado a partir de chocolate premium cultivado em solo vulcânico, são dois exemplos.

Embora estes chocolates sejam destinados a um paladar mais maduro e refinado, a mais recente adição à lista de luxo do Kitkat apresenta um sabor que atende exclusivamente a um público adulto.

O segredo está no sabor do Whisky em Barril

Embora o chocolate e o álcool não sejam uma combinação inédita, a Nestlé Japão introduziu um novo KitKat premium infundido com os sabores dos barris de whisky. Fabricado com cacau cultivado em Gana e envelhecido em barril por 180 dias, o novo KitKat não contém uma gota de licor, em vez disso, o chocolate ganha todo o seu sabor com o envelhecimento em barris de Scotch Islay.

Estes KitKat com whisky retêm todos os sabores e aromas de um whisky das Ilhas Islay, com intensas notas florais e um final de brisa costeira salgada. Em conjunto com o chocolate preto amargo, os sabores do whisky harmonizam perfeitamente para “adultos que gostam de desfrutar do aroma e sabor delicado do whisky”.

Fonte: Escola Educação