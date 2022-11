Confira os dois signos mais frios do Zodíaco

- Publicidade -

Cada signo representa um espaço de atuação no planeta, por isso, é importante estar ciente da qualidade básica de todos os signos e descobrir, por meio do seu mapa astral, onde cada um deles está localizado.

No total, existem 12 signos no zodíaco e aquele que é o seu signo solar resulta da interação do planeta Terra com o Sol e também representa as suas maiores características. Por isso, algumas pessoas podem se apresentar mais emotivas, enquanto outros são mais frias.

Confira a seguir quais são os signos mais frios do zodíaco.

Os signos mais frios do zodíaco

Algumas pessoas podem demonstrar mais frieza que outras, dessa forma, elas podem apresentar um coração de pedra e não parecem ter um único sentimento dentro de si. Essas questões podem vir do seu signo solar, isso porque alguns signos podem apresentar as características de serem mais frios e calculistas.

Essas pessoas se distanciam dos seus prórpios sentimentos para não precisar lidar com eles. Esses signos não gostam de mostrar vulverabilidade e nem suas emoções, eles procuram manter uma postura de durões que conseguem lidar com tudo de forma calculista.

1. Virgem

Em primeiro lugar, daremos destaque aos virginianos, o coração dessas pessoas é tão frio que parece um iceberg. Eles tem uma grande dificuldade de demonstrar o que sentem e preferem guardar consigo mesmos.

As pessoas desse signo são animadas, divertidas e bastante inteligentes, eles são ótimos parceiros para jogar conversa fora e estão sempre prontos para ajudar. No entanto, quando se trata de emoções, eles preferem se resguardar.

Quem já se relacionou com um virginiano sabe, parece que você está lidando com uma pedra.

Por mais que o outro tente tirar algum sentimento deles, eles preferem não se aprofundar nas relações, por isso, se relacionar com um virginiano pode ser bastante frustrante.

2. Sagitário

Aposto que quando falamos dos signos mais frios, você pensou logo em pessoas de capricórnio ou áries. Porém, por incrível que pareça, quem se destaca nessa lista são os sagitarianos.

As pessoas desse signo são sempre muito animadas e amigáveis, eles estão sempre prontos para comemorações e são os maiores animadores de festa que você pode conhecer. Contudo, o que muita gente não sabe, é que nas suas relacões mais íntimas eles podem demonstrar bastante frieza.

Apesar de serem seres um tanto quanto exagerados e até mesmo emotivos em alguns momentos, não tem como esperar profundidade de um sagitariano. Essas pessoas possuem o desejo de estar sempre livres e, por isso, os relacionamentos representam uma forma de prisão para eles.

As pessoas desse signo procuram não se envolver com outros para que não percam sua essência. Porém, nesse caminho eles machucam muita gente, isso porque a forma indiferente com a qual eles lidam com o outro pode demonstrar bastante frieza.

Vale lembrar também que esse signo não costuma ser muito responsável, o que também justifica a sua impessoalidade com as relações.

