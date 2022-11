Confira as dezenas da Mega-Sena sorteadas nesta quarta-feira

- Publicidade -

O concurso 2539 da Mega-Sena foi realizado nesta quarta-feira (16), em São Paulo. A premiação para quem acertar as seis dezenas é de R$ 9.298.637,45. Os números sorteados foram 01-23-32-33-36-59. A Caixa Econômica Federal ainda não divulgou se houve ganhadores. De acordo com a Caixa, caso um apostador ganhe o prêmio principal e aplique todo o valor na poupança, receberá R$ 68,1 mil de rendimento no primeiro mês. O valor de uma aposta simples, com seis dezenas marcadas, custa R$ 4,50. Os sorteios ocorrem às quartas e sábados.