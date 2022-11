Confira as datas e feriados de novembro de 2022

- Publicidade -

O Hoje é Dia do mês de novembro é marcado, em 2022, pelo início da Copa do Mundo do Catar no dia 20 de novembro. O período atípico de início da competição (que, normalmente, é realizada em junho e julho) se deu por conta das altas temperaturas do Oriente Médio no meio do ano. Para além da “festa do futebol”, o mês também é repleto de feriados.

O 2 de novembro é o Dia de Finados. A data – uma homenagem à memória dos que se foram – é celebrada com feriado no Brasil. O outro feriado nacional no mês é o 15 de novembro, Dia da Proclamação da República. A data histórica, ocorrida em 1889, é celebrada como feriado em todo o país.

Alguns estados também têm o feriado de 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. A data, criada como uma homenagem a Zumbi dos Palmares, é considerada como feriado em estados como Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul e Alagoas. Cidades como São Paulo e Goiânia também têm feriado neste dia.

Figuras célebres

O mês de novembro é marcado, ainda, pela lembrança de algumas figuras célebres da história da literatura e cultura em geral. Há três “centenários” no mês. Um deles é os 100 anos de morte do escritor carioca Lima Barreto (autor de clássicos como Triste fim de Policarpo Quaresma) no dia 1º de novembro.

Outro centenário é o de nascimento do escritor português José Saramago, no dia 16 de novembro. O escritor, falecido em 2010, é o único lusófono da história a ganhar o Prêmio Nobel de Literatura. Isso ocorreu em 1998, com o livro Ensaio sobre a cegueira.

Fechando a “tríade dos 100 anos” de novembro, temos, no dia 26 de novembro, os 100 anos de nascimento do cartunista estadunidense Charles Schulz (falecido em 2000), autor de personagens históricos como Snoopy e Charlie Brown.

O mês ainda reserva datas a serem celebradas como o Dia Nacional da Língua Portuguesa (5 de novembro), Dia da Bandeira (19 de novembro) e o Dia Mundial da Televisão (21 de novembro).

Confira a relação completa de datas do Hoje é Dia do mês de novembro de 2022: