Confira a reação de Tom Brady à notícia de novo affair de Gisele Bündchen

- Publicidade -

Gisele Bündchen foi flagrada pela primeira vez com Joaquim Valente nas ruas da Costa Rica. O rapaz, que é professor de jiu-jitsu da modelo, é apontado como o novo affair de Gisele após o término do casamento com Tom Brady. A reação do jogador ao novo namoro da ex, porém, parece não ter sido das melhores.

Alguns seguidores perceberam que Tom Brady excluiu um tuíte antigo. Nele, o jogador repostava um vídeo de Gisele praticando luta com Joaquim e fazia uma piada. “Meus dias de deixarem louça suja na pia estão contados”, escreveu Brady na ocasião. Após as notícias sobre o novo affair entre professor e aluna, a publicação do atleta foi excluída.

Gisele e Joaquim foram fotografados após um lanche nas ruas de Porto Rico, onde a modelo tem passado os últimos dias para espairecer. Os dois estavam acompanhados dos filhos da modelo, Benjamin e Vivian.

Vida sexual de Gisele Bündchen e Tom Brady teria sido um dos motivos da separação

De acordo com o tabloide americano National Enquirer, o real motivo da separação foi a falta de sexo e o já conhecido ritual de abstinência do atleta antes das partidas.

“A Gisele achava o Tom muito ruim de cama e não aguentava mais o costume dele de evitar transar para ‘guardar energia’ para jogar”, revelou uma fonte da revista.

Purepeople BR