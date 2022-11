Confira a ostentação de Jojo Todynho no feriado

- Publicidade -

Jojo Todynho não está para brincadeira desde que ficou solteira após o fim de seu casamento de menos de um ano com o militar Lucas Souza. Milionária, a cantora compartilhou com os fãs a ostentação do seu feriado prolongado.

Ao lado de amigas, a arista tirou uns dias de descanso em Angra dos Reis, na região litorânea do Rio de Janeiro. O local é frequentado sempre por famosos com Luciano Huck, Angélica e família e Gusttavo Lima e a família.

Assim como os artistas, Jojo tinha seu belo iate ancorado no píer particular da casa escolheu. Nos stories ela mostrou a companhia das amigas e brincou: “Opa, meu bebê chegou, hein! Arrasta para cima. Eu estou para problema hoje, não fala comigo! Que delícia, mamãe”.

Para os dias de sol e mar, a funkeira escolheu um maiô verde água cheio de recortes em um modelo asa-delta. Ela combinou uma saída de praia em estilo robe da mesma cor à produção. Durante o passeio, ela ainda brincou com um outro famoso que navegava nas águas do Rio de Janeiro.

A bordo do WS On Board, seu navio temático, Wesley Safadão tem colocado mais de 4 mil pessoas para se divertir quase por 24 horas por dia e a ela queria se jogar. “Alô, Safadão, vamos invadir. Vamos assistir Safadão de graça. Se não for lá dentro é aqui”, brincou.

Aos 25, Jojo tem passado por momentos importantes de sua vida. Recentemente ela anunciou, e assinou, a separação do militar Lucas Souza com quem ficou casada pouco menos de um ano e revelou ao público que vai se submeter a uma cirurgia bariátrica.

Ela está sendo acompanhada por um médico referência no Brasil no tema e uma psicóloga para passar melhor pelo processo de emagrecimento. “Tomei essa decisão há muito tempo. Acho que na vida a gente tem que também tirar um pouquinho a venda dos olhos e olhar de uma outra forma, olhar lá na frente. Hoje tenho 25 anos, daqui a cinco, estou com 30. E depois 40, 50… E aí, sabe? Tudo passa, hoje eu não sinto nada, porque eu tenho o metabolismo superbom. Mas sei que daqui a um tempo isso pode me dar problema. Graças a Deus, sempre fui muito bem resolvida comigo”, ressaltou.

Jojo ainda mandou um recado para os fãs que estão perguntando sobre o fim do relaciomaneto. “Quando uma mulher chega e dá um ponto final, ela tem os motivos dela. E quando uma mulher como eu prefere se calar em certas situações, é porque estou me resguardando. Prefiro resguardar os meus e peço para quem não está gostando, parede seguir. Mas não venha aqui ficar falando coisas que vocês não sabem. se metendo. esquece isso. estou pedindo de coração”, ressaltou.

Fonte: Yahoo!