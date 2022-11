Concursos Federais 2023: as principais oportunidades depois do Senado

- Publicidade -

O ano de 2023 se aproxima e diversas oportunidades de concursos Federais ainda são aguardadas para quem deseja ingressar no serviço público.

Para te auxiliar na melhor escolha, separamos um panorama com os principais editais previstos para este período. Confira abaixo:

Concurso Receita Federal

O edital do próximo concurso Receita Federal, que será organizado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), segue sendo aguardado.

O certame será destinado para provimento de 699 vagas, de nível superior, que serão divididas da seguinte forma:

Auditor-Fiscal: 230 vagas e;

Analista-Tributário: 469 vagas.

O salário inicial de um Analista é de R$ 11.684,39 e a remuneração inicial oferecida para o cargo de Auditor é de R$ 21.029,09.

Concursos Federais – AFT

O concurso público para Auditor-Fiscal do Trabalho segue sendo aguardado e recentemente, o ministro do Trabalho e Previdência, José Carlos de Oliveira, anunciou que há a intenção movimentações para autorizar o certame em breve.

A última seleção do órgão foi realizada em 2013, pelo Cebraspe, e destinado para provimento de 100 vagas de Auditor.

À época, foram oferecidos salários iniciais de até R$ 14.280,00, valor este que pode ser ainda maior atualmente.

Concurso Bacen

Outro dos concurso federais mais aguardados é o do Banco Central, que tem autorização prevista para ocorrer no início de 2023.

De acordo com o Secretário Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, Leonardo Sultani, entá sendo providencianda uma lista de seleções “prioritárias” para o início do próximo ano e o Bacen está incluído. Veja mais detalhes aqui!

O certame teve pedido realizado para provimento de 245 oportunidades, que seriam divididas assim:

Analistas: 200 vagas / iniciais de até R$ 19.197,06;

Técnicos: 30 vagas / iniciais de até R$ 7.283,31;

Procuradores: 15 vagas / iniciais de até R$ 21.014,49.

Concurso TSE Unificado

O concurso TSE Unificado, do Tribunal Superior Eleitoral com os Tribunais Regionais Eleitorais (TREs), está previsto para ser realizado no ano de 2023.

De acordo com informações da própria assessoria do TSE, uma comissão de planejamento será criada para discutir ações do concurso. Veja aqui!

Ainda não há definição da quantidade de vagas a serem oferecidas, mas vacâncias dos tribunais podem ser um bom indicativo para quantas podem ser contempladas no certame. Confira:

TSE – 29 cargos vagos (19 técnicos e 10 analistas);

TRE SP – 238 cargos vagos (159 técnicos e 59 analistas);

TRE GO – 18 cargos vagos (10 técnicos e 8 analistas);

TRE RJ – 27 cargos vagos (15 técnicos e 12 analistas);

TRE MT – 9 cargos vagos (5 técnicos e 4 analistas);

TRE PI – 8 cargos vagos (4 analistas e 4 técnicos);

TRE SC – 3 cargos vagos (1 analista e 2 técnicos);

TRE RN – 4 cargos vagos (2 analista e 2 técnicos);

TRE CE – 13 cargos vagos (10 técnicos e 3 analistas);

TRE SE – 1 cargo vago de técnico;

TRE RR – 4 cargos vagos de técnicos;

TRE RS – 6 cargos vagos (4 técnicos e 2 analistas);

TRE MA – 29 cargos vagos (19 técnicos e 10 analistas);

TRE PR – 14 cargos vagos (9 técnicos e 5 analistas);

TRE TO – 0 cargo vago;

TRE ES – 3 cargos vagos (2 técnicos e 1 analista)

Concurso Anvisa

Um novo concurso Anvisa foi solicitado, em maio de 2022, para provimento de 107 vagas, distribuídas da seguinte forma:

Especialista em Regulação e Vigilância Sanitária: 43 vagas

Analista Administrativo: 15 vagas

Técnico em Regulação e Vigilância Sanitária: 5 vagas

Técnico Administrativo: 44 vagas

A expectativa é que o certame seja realizado até o ano de 2023 e a autarquia já declarou que estão no limite do déficit de servidores. Veja detalhes aqui!

Concursos Federais – CNMP

O concurso público do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) está autorizado e pode ter edital publicado em breve.

Segundo o próprio órgão, a expectativa é que as etapas sejam realizadas ainda em 2022, tendo a nomeação sendo aguardada para maio de 2023. A seleção é aguardada para provimento de vagas para cargos de Analista e Técnico Administrativo. Confira detalhes!

Atualmente, o salário inicial de um Técnico é de R$ 7.591,37 e a remuneração inicial para Analista, chega a R$ 12.455,30.

Concursos Federais – Ministérios

Passadas as eleições que elegeram Luiz Inácio Lula da Silva, o futuro presidente já anunciou a criação de, pelo menos, 10 ministérios (de 23 atuais para 33).

Algumas pastas serão inéditas como: Igualdade Social, Povos Originários e Pequenas e Médias Empresas. Já outras, serão desmembradas em dois ou até quatro ministérios, como deve acontecer com a Economia, por exemplo.

Além disso, outros ministérios estão previstos para retomarem suas atividades de maneira individual como o da Cultura e Igualdade Racial.

É importante ressaltar que todas essas composições podem precisar de servidores efetivos para darem seguimento/iniciar as atividades.

