Concurso TRT: nove editais repetiram bancas em 2022; veja levantamento

No ano de 2022, 14 editais de concurso TRT (Tribunais Regionais do Trabalho) foram realizados. Os certames ofertaram oportunidades para diversas especialidades de Técnico e Analista Judiciário.

Dos editais lançados, 9 TRTs repetiram a banca organizadora de seus últimos editais. O número correspondeu a cerca de 64% do total de certames de Tribunais Regionais do Trabalho lançados (ou ainda previstos) neste ano.

Os seguintes tribunais repetiram as bancas em 2022: TRT: TRT4 (TRT RS), TRT BA (TRT 5), TRT 8 (TRT AP E PA), TRT 14 (TRT RP E AC), TRT PI (TRT 22), TRT MT (TRT 23), TRT GO (TRT 18) e primeiro edital do TRT AL (TRT 19).

Os demais TRTs foram organizados pelas seguintes bancas:

Instituto AOCP: segundo edital TRT AL (TRT 19);

FGV: TRT MA (TRT 16) e TRT PB (TRT 13);

FUMARC: TRT MG (TRT 3);

FCC: TRT ES (TRT 17).

Veja mais detalhes na imagem abaixo:

Concurso TRT GO (TRT 18) – expectativa de edital ainda em 2022

Dos editais listados acima, o concurso TRT GO (Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região – GO) é o único que ainda não divulgou seu novo edital. O certame será organizado pela FCC.

O documento estava previsto para ser lançado no dia 11 de novembro, mas o órgão informou sobre o novo cronograma das fases do certame (divulgação do edital, inscrições e etc), que deverá ser lançado nesta quarta-feira (16/11).

O concurso TRT GO (TRT 18) deverá ofertar oportunidades para as seguintes especialidades:

Analista Judiciário – Área Administrativa;

Analista Judiciário – Área Administrativa – Contabilidade;

Analista Judiciário – Apoio Especializado – Medicina do Trabalho;

Analista Judiciário – Apoio Especializado – Serviço Social;

Analista Judiciário – Apoio Especializado – Odontologia;

Analista Judiciário – Apoio Especializado – Tecnologia da Informação;

Analista Judiciário – Apoio Especializado – Estatística;

Analista Judiciário – Área Judiciária;

Analista Judiciário – Área Judiciária – Oficial de Justiça / Avaliador Federal;

Técnico Judiciário – Área Administrativa;

Técnico Judiciário – Área Administrativa – Agente de Polícia Judicial;

Técnico Judiciário – Apoio Especializado – Tecnologia da Informação;

Técnico Judiciário – Apoio Especializado – Enfermagem;

Técnico Judiciário – Apoio Especializado – Saúde Bucal.

O salário inicial do Técnico será de R$ 7.591,37, enquanto que a remuneração do Analista será de R$ 12.455,30.