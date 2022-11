Concurso ESTADUAL tem 2.700 vagas abertas: saiba COMO se inscrever

Estes soldados serão destacados para trabalhar na guarda ostensiva nas bases da Polícia Militar do Estado de São Paulo do estado inteiro. A decisão do governador dando sua autorização para a realização destas contratações saiu no DOE do dia 15 de junho de 2022. Leia nosso artigo e veja como funcionarão as coisas.

Quanto ganha um soldado da PM de SP?

Antes de mais nada, o salário básico para quem ingressa no cargo de Soldado PM de 2º classe é de R$ 3.875,27. Neste valor estão incluídos o salário-base, o Regime Especial de Trabalho Policial (RETP) e o o que todavia se paga em termos de insalubridade.

O cargo tem como atribuições básicas o policiamento ostensivo e a manutenção da lei e da ordem pública, sempre zelando pela imediata repressão ao crime, ás infrações administrativas e etc. Em outras palavras, com efeito é a preservação da lei nas diversas modalidades de policiamento, defendendo a vida, a integridade física e a dignidade da pessoa humana. Como resultado isso funciona em total conformidade com os valores doutrinários de polícia comunitária, direitos humanos e da qualidade na gestão pública.

Para fazer o concurso da PM SP as pessoas que se candidatam tem de ter Ensino Médio ou equivalente completo e comprovável, ter nascido no Brasil e com idade entre 17 e 30 anos. É preciso estar rigorosamente em dia com suas obrigações eleitorais e militares. Também deve ter carteira de habilitação para dirigir veículo motorizado para todas as categorias entre “B” e “E”.