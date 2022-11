Concurso do INSS com vagas para o Acre tem 1 milhão de inscritos

- Publicidade -

Já está disponível a partir de hoje (21) para consulta os locais do exame do concurso do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que acontece no próximo domingo (27) em todos os estados do país. O certame destina a preencher 1 mil vagas imediatas de técnico do seguro social, sendo 10 vagas de executivo para o Acre.