Companhia de Desenvolvimento de Serviços Ambientais firma cooperação com Fundo para a Biodiversidade na COP27

A Companhia de Desenvolvimento de Serviços Ambientais (CDSA) celebrou um memorando de entendimento com o Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (Funbio), na manhã desta sexta-feira, 11, na sala de reunião do Consórcio da Amazônia Legal, na 27ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP27, em Sharm El Sheikh, no Egito.

A cooperação irá possibilitar esforços para captação de recursos de fontes nacionais ou internacionais para implementação de programas e projetos ambientais.

“Parcerias como a anunciada hoje com o Estado do Acre são fundamentais para o avanço da repartição de benefício com comunidades tradicionais e povos originários do estado”, diz Rosa Lemos de Sá, secretária-geral do Funbio.

O diretor-presidente da CDSA, José Luiz Gondim, explica que a parceria irá fomentar a manutenção e ampliação de ofertas dos serviços e produtos ecossistêmicos no estado, de acordo com as diretrizes do Sistema de Incentivo aos Serviços Ambientais do Estado do Acre, o Sisa, e seus programas.

Além de Rosa Lemos de Sá, assinaram o memorando o diretor-presidente da CDSA, José Luiz Gondim; acompanhado do secretário de Fazenda do Acre, Amarísio Freitas; e do presidente interino do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (Ipam), Eugênio Pantoja.

Participaram também do ato o superintendente de Programas do Funbio, Manoel Serrão; a secretária de Meio Ambiente e das Políticas Indígenas do Acre, Paola Daniel; o chefe da Procuradoria de Meio Ambiente da Procuradoria-Geral do Acre, Rodrigo Neves; a diretora técnica da CDSA, Rosangela Benjamim; e o assessor técnico da CDSA, Celso de Souza.

Agência Acre/Ângela Rodrigues