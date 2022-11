Como não piorar a compulsão alimentar

- Publicidade -

Primeiramente devemos lembrar de não ser imediatista. O mundo não funciona como queremos. Tem coisas que não tem como serem aceleradas. Por exemplo: sua queima de gordura após um período de compulsão. Dificilmente ela será maior que 3,5kg no mês. Tenha paciência e melhore um pouco mais a cada dia. Os resultados irão melhorar. Imediatismo e trabalhar com metas irreais geram péssimos resultados e frustração. Tenha uma rotina no seu dia a dia e durma bem. Você poupa seu cérebro de criar uma linha de raciocínio pra qualquer coisa que você faz.

– Não estoque alimentos que gerem gatilho para a compulsão

– Mastigue! Não coma em pé ou vendo tv, mexendo no celular, conversando…

– Não seja imediatista e planeje suas refeições. Deixe pra comer sua refeição preferida num momento de lazer ou no fim de semana.

– Tenha rotina e siga sua agenda. Não canse seu cérebro.

– Esteja sempre bem alimentado e faça refeições completas.

– Não exagere nos treinos para compensar seu final de semana. Todo mundo precisa de recuperação muscular e de higiene do sono. Evite tomar muito café.

Estar no presente é fazer uma coisa de cada vez. Quanto mais organizados forem seus pensamentos, mais rápido você concluirá uma tarefa, logo você vai se cansar menos e produzir mais. Com mais serotonina, tudo que você fizer será com mais calma, prazer e amor. Mastigue adequadamente e saboreie a refeição, você terá uma experiência melhor e irá extinguir da sua cabeça que comida saudável é ruim. Se conecte com seu alimento.

A Gazeta do Acre/ Stéphanie Assad