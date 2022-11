Como as pessoas ganham dinheiro sem sair de casa no Brasil

- Publicidade -

Depois de alguns anos complicados, existem sinais de recuperação na economia brasileira – pelo menos em relação ao que se esperava no ano de 2022. Mas a verdade é que ainda há aproximadamente 10 milhões de desempregados no país. E o pior: desses 10 milhões, 30% estão tentando se recolocar no mercado desde 2020, sem sucesso.

Isso fez com que muitas pessoas desistissem dos empregos tradicionais e procurassem soluções alternativas. Existem diferentes formas de ganhar dinheiro sem sair de casa, seja para substituir um emprego formal ou até mesmo complementar a renda. Neste artigo, abordaremos diferentes formas de ganhar dinheiro sem sair de casa no Brasil.

Venda de produtos personalizados

Existe uma demanda enorme por produtos personalizados. E as possibilidades são infinitas: desde canecas, roupas, passando por joias e decoração de festas e eventos. Plataformas como Elo7 são populares e ajudam a conectar quem vende e quem busca esse tipo de produto, mas também é possível divulgar e vender o trabalho no Instagram e outras redes sociais. Com um pouco de criatividade, é possível se destacar nesse mercado e conseguir uma grande clientela.

Sites de trabalho freelance

Muitas empresas buscam freelancers como forma de minimizar seus custos fixos. Isso inclui empresas que precisam de tradução, edição, fotografia, criação de website, divulgação, etc. Enfim, aqui também há inúmeras possibilidades. Sites como Fiverr, Upwork e Toptal são algumas das plataformas que reúnem vagas e profissionais freelancers das mais diversas áreas. Embora o início possa parecer difícil, tudo fica mais fácil depois dos primeiros projetos e primeiras avaliações positivas de clientes. Quem oferece um bom trabalho por um preço justo normalmente consegue atrair e manter clientes fixos.

Trabalhos como assistente virtual

Com tantas empresas presentes no mundo online, a demanda por assistentes virtuais não para de crescer. Trabalhando de casa, esses assistentes virtuais conseguem auxiliar nas mais diversas tarefas, como por exemplo:

• Gerenciamento de tempo e tarefas administrativas em geral, como responder e-mails;

• Tarefas ligadas à área financeira, contabilidade, etc;

• Gerenciamento de equipe, organização de sessões de treinamento, entrevistas, etc;

• Tarefas de mídia social e marketing digital, como publicação e gerenciamento de conteúdo em diferentes sites;

• Tarefas pessoais, como agendar reuniões, pagar contas e planejar viagens

• Edição de conteúdo escrito, vídeos e podcast.

Com tantas opções, há quem consiga se dedicar em tempo integral a esse tipo de atividade, ganhando bastante dinheiro todos os meses.

Revenda de produtos

Para quem não quer se preocupar em procurar bicos diariamente ou criar novos produtos, uma opção é virar um revendedor online. Revendedor é a pessoa que compra (ou importa) produtos – até mesmo usados – e os vende para seus próprios clientes.

É possível, por exemplo, adquirir produtos em promoções especiais, comprar produtos de segunda mão ou até mesmo importá-los. Depois, é só criar uma lojinha online, recorrer a sites específicos ou o ‘marketplace’ do Facebook. Também é possível divulgar a loja em diferentes redes sociais e criar parcerias com blogueiros e influencers para ajudar no marketing.

Quem não possui capital inicial para comprar os produtos, pode optar por trabalhar com consignação. É um sistema que tem feito muito sucesso, principalmente para venda de artigos de luxo de segunda mão.

Jogos online

Quem curte jogar pode unir o útil ao agradável, obtendo lucros com seus jogos preferidos. E há diferentes formas de ganhar dinheiro jogando: alguns aplicativos oferecem recompensas por cada tarefa realizada (como por exemplo se cadastrar, curtir páginas, assistir vídeos, etc.) e através de sistemas de afiliados.

Também é possível recorrer aos bons e velhos sites de cassinos e apostas em geral, que oferecem caça-níqueis, jogos de mesa, bingo, entre outras opções. Claro que, diante da enorme oferta de sites, algumas pessoas ficam em dúvidas sobre a credibilidade dos sites. Por isso, antes de jogar, é sempre recomendável verificar as avaliações dos cassinos online no Cassinov para não cair em ciladas.

Conclusão

Na atual conjuntura, tem sido muito difícil encontrar bons empregos formais. Quem enfrenta essa situação – ou simplesmente precisa de uma renda extra – pode recorrer a diferentes atividades sem precisar sair de casa. Além da comodidade, algumas delas – como jogos que usam dinheiro de verdade – não requerem nem especialização, sendo ótimas opções para quem não possui um bom currículo.