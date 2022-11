Comissão é formada para abertura de concurso público na câmara de Rio Branco

- Publicidade -

O presidente da Câmara Municipal de Rio Branco, vereador N Lima (Progressistas), decretou a composição da Comissão do Concurso Público Efetivo para provimento de cargos do Poder Legislativo. O decreto saiu no Diário Oficial desta quinta-feira (17).

O último edital da Câmara de Rio Branco foi publicado no ano de 2016, com oferta de 24 vagas, para cargos de níveis médio e superior de formação.

A câmara alega que a abertura do certame se deve a atender as necessidades devido à aposentadoria de servidores, bem como para ampliação dos serviços do Poder Legislativo.

O Poder Legislativo nomeou a Comissão do Concurso Público Efetivo para provimento de cargos na Câmara Municipal de Rio Branco, que deve administrar todos os atos pertinentes ao certame público.