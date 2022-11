Comércio em Cruzeiro do Sul recebe fiscalização visando a “Black Friday”

- Publicidade -

Com o objetivo de coibir irregularidades nos comércios de Cruzeiro do Sul durante a procura da tradicional Black Friday que acontece na última sexta feira de novembro, a Prefeitura de Cruzeiro do Sul, através do Procon iniciou nesta semana uma campanha de fiscalização e orientação no comércio local.

As ações desenvolvidas serão divididas em três etapas. Na primeira etapa, os fiscais do PROCON farão uma ação educacional com orientação das normas técnicas e legais. Na segunda etapa a equipe retornará ao comércio para verificação das devidas adequações solicitadas pelo PROCON.

A terceira etapa será o balanço da ação com a divulgação do relatório com o quantitativo de autuações e os resultados das ações desenvolvidas.

A Coordenadora do PROCON no Juruá, Aleissa Lima, enfatizou a importância do cliente pesquisar antes de efetuar suas compras e não cair no chamado golpe “Black Fraude”.

“Estamos juntamente com todos os orgãos do consumidor com este trabalho no comércio de Cruzeiro do Sul, visando esse momento de muitas vendas. A ação iniciou nesta semana e iremos realizar durante todo o mês de novembro. Orientamos nossos consumidores a pesquisar quando for efetuar suas compras para que não possam cair em fraudes.” Disse Aleissa.

[Dircom/CZS]