Comerciante é morto a facadas durante tentativa de assalto

Um comerciante foi morto a golpes de faca durante tentativa de assalto a um estabelecimento no bairro São Marcos em Juruti, oeste do Pará, na tarde desta sexta-feira (11). De acordo com informações da polícia, uma mulher suspeita de cometer o crime foi presa junto com um comparsa.

De acordo com a polícia militar, o comparsa da suspeita identificada como Liliane, teria indicado o local para o assalto ser realizado. Porém, durante a ação, o comerciante reagiu e acabou sendo esfaqueado.