Com vice-liderança na mira, Corinthians recebe o Ceará

Aliviado por já ter assegurado uma vaga à fase de grupos da Copa Libertadores, o Corinthiansrecebe o Ceará neste sábado (5), às 20h30, na Neo Química Arena, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Timão busca uma arrancada nessa reta final de olho na vice-liderança, hoje ocupada peloInternacional, que tem 64 pontos. Os próximos adversários serão Coritiba (fora) e Atlético-MG (em casa).

Os corintianos têm 61 pontos e, em 5º, estão embolados com Fluminense (4º) e Flamengo (3º), os três com igual pontuação. Vale lembrar que quem terminar em segundo lugar embolsa R$ 42,7 milhões – contra R$ 40,5 milhões para o 3º, R$ 38,2 milhões ao 4º e R$ 36 milhões ao 5º.

Um reforço à beira do campo será o técnico Vítor Pereira – que retorna após cumprir suspensão na vitória alvinegra por 2 a 1 em cima do Flamengo, no Maracanã.

Lembrando que Gustavo Mosquito e Adson, lesionados, são desfalques. Já Júnior Moraes e Maycon já se recuperaram, mas o retorno deles obedece a um cronograma não divulgado pelo clube.

Jô do outro lado

Pressionados, os visitantes de Fortaleza estão na 17ª colocação, já na zona de rebaixamento, com 34. E podem até ser rebaixados nesta rodada – a depender de outros resultados. Não perder do Corinthians é, em qualquer cenário, fundamental.

O zagueiro Luiz Otávio volta a ser titular após cumprir suspensão automática. O atacante Cléber tomou vermelho na derrota por 1 a 0 para o Fluminense e virou baixa – assim como Mendoza, artilheiro da equipe, que se recupera de edema na posterior da coxa esquerda. Uma óbvia atração à parte é Jô – ex-Timão que deve estar em campo pelo Vozão.

FICHA TÉCNICA

Corinthians x Ceará

Local: Neo Química Arena, em Itaquera (SP)

Data e hora: sábado (5), às 20h30

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (FIFA/RJ)

Assistentes: Luiz Cláudio Regazone (RJ) e Eduardo Gonçalves da Cruz (MS)

VAR: Wagner Reway (PB)

CORINTHIANS: Cássio; Fagner (Bruno Méndez, Gil, Balbuena e Fábio Santos; Du Queiroz, Fausto Vera e Renato Augusto; Mateus Vital, Yuri Alberto e Róger Guedes. Técnico: Orlando Ribeiro

CEARÁ: João Ricardo; Nino Paraíba, Luiz Otávio, David Ricardo e Bruno Pacheco; Richard Coelho, Geovane e Vina; Lima, Erick e Jô. Técnico: Juca Antonello.

