Com redução da frota, 2° dia de provas do Enem terá 69 ônibus circulando em Rio Branco

O segundo dia de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), neste domingo, 20, vai contar com a frota de ônibus circulando abaixo da que foi ofertada no primeiro dia, segundo informou a Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (RBTrans).

No último domingo, 13, foram mais de 100 ônibus circulando, neste, porém, serão apenas 69, o que corresponde a frota normal que costuma rodar aos domingos. 10 veículos ficarão de reserva, caso tenha necessidade.

“A gente manteria a mesma quantidade do domingo passado, porém, a expectativa não foi suprida. Transportamos apenas 10 mil passageiros, com mais de 100 carros, então foi uma média muito baixa, com uma quilometragem muito alta. E ainda teve ainda uma redução de mais de 7 mil pessoas inscritas que não participaram do primeiro dia”, explicou o diretor de transportes da RBTrans, Clendes Vilas Boas.

O diretor disse que a redução se dá devido aos dados da semana passada.

“Vamos manter a frota normal de um domingo, com carros reservas, e de acordo com a demanda, a gente dá a oferta. Teremos 10 carros de reserva, e se surgir uma demanda elevada, temos outros veículos à disposição para garantir o direito das pessoas de ir e vir”, pontuou.

A Gazeta do Acre/Alcinete Gadelha