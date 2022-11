Com recorde para o mês de novembro, Acre é o 2º estado com maior número de queimadas do país

- Publicidade -

O Acre registra o pior mês de novembro, dos últimos 25 anos, em relação ao número de queimadas registradas. O recorde negativo aponta 728 focos, em apenas sete dias.

Os dados são do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), que mostram ainda que o Acre é o segundo estado com maior número de queimadas, entre o dia 1º até essa segunda-feira, 7, representando 16%, dos 4.503 focos de todo país, ficando atrás apenas de Rondônia, com 29%.

Em relação anos anteriores, o pior novembro tinha sido o de 2011, quando foram contabilizados 152 ocorrências em todo o mês.

Se durante o mês de setembro, que também encerrou com números recordes de queimadas, os maiores registros vinham de Feijó, agora, quem está no topo, é a cidade de Sena Madureira (123 focos), seguida de Xapuri (119), Brasileia (93), e Feijó (64).

A capital acreana, Rio Branco, figura em quinto lugar, ao registrar 61 focos. Senador Guiomard é o município que aprece no final da lista, com apenas um foco.

Setembro encerrou com 6.693 registros, mas as chuvas que vieram com outubro trouxeram uma queda drástica nos números e o mês fechou com 1. 127 locais identificado com queimadas. Porém, novembro já indica que pode ultrapassar esse dado.

A Gazeta do Acre/Alcinete Gadelha