Com período atípico, Rio Branco registrou apenas 32% da chuva prevista para o mês

- Publicidade -

Apesar de novembro ser um período chuvoso no Acre, neste ano, o mês tem se apresentado de maneira atípica. De acordo com a Defesa Civil Municipal, em 16 dias, choveu apenas 32% do esperado para o período, em Rio Branco.

Em números, foram 77 milímetros de água, na primeira quinzena do mês. A chuva registrada na capital acreana, nesta terça-feira, 15, foi de 14,8 milímetros. Para todo o mês, é esperado um acumulado de 224 milímetros.

“A crise deve continuar até meados de dezembro, quando as chuvas passam a ser intensas”, destacou o coordenador na Defesa Civil de Rio Branco, coronel Claudio Falcão.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de perigo em todo o Acre, válido para esta quarta e quinta-feira, 16 e 17, até às 10 horas. A previsão é de chuva entre 20 e 50 milímetros, ao longo do dia, além de ventos intensos, que podem chegar a 60 quilômetros por hora, com baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.