Com Palmeiras campeão, o que resta definir no Brasileiro?

Supercopa

O campeão Brasileiro Palmeiras e o atual vencedor da Copa do Brasil, o Flamengo, carimbaram a vaga para disputar a Supercopa do Brasil em 2023. A decisão tem data marcada para o dia 28 de janeiro, o local ainda não foi definido.

Libertadores

Como o time Rubro-Negro conquistou a Copa do Brasil e a Copa Libertadores de 2022, a Libertadores de 2023 contará com os oito primeiros times colocados no Campeonato Brasileiro.

No momento, eles são: Palmeiras, Internacional, Flamengo, Fluminense, Corinthians, Athlético-PR, Atlético-MG e São Paulo.

No entanto, do 9º ao 14º colocado (América-MG, Fortaleza, Botafogo, Santos, Bragantino e Goiás, respectivamente), todos têm chances matemáticas de chegar, pelo menos ao 8º lugar e brigar, pelo menos, pela última vaga da Libertadores. Galo e São Paulo têm 52 e 51 pontos, respectivamente.

Sul-Americana

Os times que terminarem entre 9º e 14º lugar garantem vaga na Sul-Americana de 2023. Até o momento são eles: América-MG, Fortaleza, Botafogo, Santos, Bragantino e Goiás.

Coritiba e Cuiabá são as equipes que, realisticamente, ainda podem ocupar as últimas duas vagas, ao mesmo tempo que ainda torcem para escapar do rebaixamento.

Rebaixamento

O Juventude já está matematicamente rebaixado e o Avaí deve confirmar o mesmo destino em breve, já que não pode desperdiçar mais pontos e encara Santos, Ceará e Flamengo nas partidas remanescentes.

Atlético-GO e Ceará ainda mantêm esperanças de puxarem Coritiba e Cuiabá para o Z-4. O Coxa tem Atlético-MG e Corinthians entre os duelos que restam, além de confronto direto contra o Cuiabá pela frente.

Metrópoles