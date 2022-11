Com o anúncio dos 26 do Equador, lista de convocados de todas as seleções está completa; veja

- Publicidade -

A Copa do Mundo vai tomando forma à medida que as seleções vão convocando os seus atletas. O Brasil divulgou a sua lista com 26 nomes na última segunda-feira (7), mas nem era preciso. A Argentina, por exemplo, deixará para anunciar os seus jogadores apenas no último dia.

As confederações têm, de fato, até a próxima segunda (14) para entregar para a Fifa os convocados. Para este Mundial, até 26 atletas podem ser chamados, três atletas a mais em relação à última edição. Em caso de lesão, o jogador pode ser substituído até 24 horas antes da partida de estreia da equipe.

O número máximo de convocados virou uma questão polêmica na atual campeã França. Por opção do técnico Didier Deschamps, os Bleus vão com 25 atletas para o Catar. “Tenho plena confiança nesse grupo de convocados”, disse o treinador que, diante da repercussão negativa, até admitiu incluis mais um nome antes do prazo final.

A Copa do Mundo começa em 20 de novembro, às 13 horas, com Catar e Equador, no estádio Al Bayt. A grande final acontece em 18 de dezembro, às 12 horas (também pelo horário de Brasília), no estádio Lusail.

Confira a convocação das seleções para a Copa 2022

GRUPO A

Catar – Dono da casa, Catar anuncia os convocados para a Copa do Mundo; confira

Equador – Com jogador do São Paulo, Equador divulga convocados para a Copa

Senegal – Com Mané na lista, Senegal divulga convocados para Copa do Mundo

Holanda – Sem Wijnaldum, Holanda é convocada para a Copa do Mundo

GRUPO B

Inglaterra – Com Maddison e Walker, Inglaterra é convocada para a Copa do Mundo

Estados Unidos – EUA anunciam lista de convocados com Pulisic e sem goleiro Steffen

Irã – Irã divulga convocados para a Copa do Mundo com presença de jogador ativista

País de Gales – Com Bale, País de Gales está convocado para a Copa do Mundo

GRUPO C

Argentina – Messi lidera lista da Argentina para Copa do Mundo; Cano fica de fora

Arábia Saudita – Arábia Saudita divulga os 26 convocados para a Copa do Mundo; veja

México – México anuncia lista de convocados para a Copa do Mundo; veja

Polônia – Adversária da Argentina, Polônia divulga convocados para Copa do Mundo

GRUPO D

França – Em meio a desfalques, atual campeã França convoca 25 jogadores para Copa

Austrália – Técnico da Austrália deixa genro fora da Copa: ‘Decisão muito difícil’

Dinamarca – Dinamarca divulga lista com 21 convocados para a Copa do Mundo

Tunísia – Tunísia, do Grupo da França, divulga lista de convocados

GRUPO E

Espanha – Rejuvenescida, Espanha divulga lista de convocados para Copa do Mundo

Costa Rica – Com trio de veteranos, Costa Rica é convocada para Copa do Mundo

Alemanha – Tetracampeã, Alemanha anuncia convocados para a Copa do Mundo

Japão – Japão é 1ª seleção a anunciar convocados para Copa: ‘Meta é ir às quartas’

GRUPO F

Bélgica – Algoz do Brasil em 2018, Bélgica anuncia convocados para a Copa

Canadá – Com Alphonso Davies, Canadá anuncia convocados para a Copa do Mundo

Marrocos – Marrocos anuncia lista de 26 convocados para a Copa do Mundo

Croácia – Croácia anuncia lista de 26 convocados para a Copa do Mundo

GRUPO G

Brasil – Com Daniel Alves e Pedro, Tite convoca seleção para Copa 2022

Sérvia – Com força máxima, Sérvia anuncia convocados e ‘fecha’ grupo do Brasil

Suíça – Rival do Brasil na Copa, Suíça convoca quatro goleiros, dois deles lesionados

Camarões – Adversário do Brasil, Camarões anuncia convocação para Copa do Mundo

GRUPO H

Portugal – Portugal, de Cristiano Ronaldo, anuncia lista de convocados para Mundial

Gana – Gana anuncia a lista de convocados para a Copa do Mundo

Uruguai – Uruguai inclui lesionados Araújo e Cavani na lista para Copa do Mundo

Coreia do Sul – Com presença de Son, Coreia do Sul anuncia convocados para o Mundial

