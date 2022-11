Com festa no vestiário, Seleção faz primeiro treino no Catar; assista

- Publicidade -

No clima típico brasileiro, os jogadores do Brasil chegaram no Catar animados. Antes do primeiro treino oficial da equipe em solo asiático, a Seleção Brasileira de Futebol postou um vídeo dos jogadores fazendo uma “batucada” no vestiário.

O primeiro conhecimento de campo da equipe brasileira acontece no Estádio Grand Hamad, neste domingo (20/11). Antes de entrar em campo para a tradicional prática da Seleção, o time teve um momento de descontração ao som de pandeiro, reco-reco e muita música.

Veja o vídeo:

Ainda sem definição do time de titulares que faz a primeira partida pelo Brasil na Copa do Mundo, o treino deste domingo contou com uma disputa de bola com três equipes — uma delas contava com Neymar, Casemiro, Marquinhos, Thiago Silva, Danilo e Raphinha.

Integrante do Grupo G, a equipe verde e amarela sobe em campo na quinta-feira (24/11) contra a Sérvia, às 16h. Os jogadores chegaram à Doha, capital do Catar, na noite de ontem e cerca de 1.500 torcedores receberam a delegação no país árabe.

Metrópoles