Com câncer na bexiga, Celso Portiolli é internado em SP

Celso Portiolli foi internado na noite desta sexta-feira (4), em um hospital em São Paulo. O apresentador de 55 anos está tratando um câncer na bexiga.

Nas redes sociais Portiolli gravou um vídeo em que lamenta sua ausência no Teleton 2022, que ocorre neste final de semana na capital paulista.

“Pela primeira vez, eu não estarei no palco do Teleton. Isso me dói demais. É do conhecimento de muitas pessoas que eu estou em tratamento. A minha saúde está excelente, perfeita. Está top, mas eu tenho que fazer meu tratamento, a imunoterapia”, começou ele.

“Eu estou na terceira fase, na terceira semana, em que a BCG é colocada na bexiga para melhorar a imunidade. A minha bexiga respondeu até demais ao tratamento, [mas] precisei me internar porque inflamou muito”, afirmou.

Por esta razão, Celso não poderá participar do Teleton deste ano. “Infelizmente, eu não vou poder participar do Teleton, mas peço que você colabore, ajudando a bater a meta de 30 milhões. Eu estarei torcendo e vibrando pelo 25º Teleton. Deus abençoe todos vocês”, completou.

