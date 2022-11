Com apenas 58% da população alcançada, equipes do IBGE vão atuar durante o feriadão no AC

- Publicidade -

Com o objetivo de avançar na coleta de dados para o Censo Demográfico 2022, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) no Acre informou que as equipes estarão em campo, durante o feriado prolongado, incluindo o final de semana, entre os dias 12 a 15 de novembro.

De acordo com balanço do órgão, até esta quinta-feira, 10, apenas 58% da população estimada do estado foi alcançada, em 100 dias de trabalho. O Censo começou no mês de agosto.

A população estimada do estado, em 2021, é de 906.876 pessoas, e os dados são comparados com esta estimativa.

A previsão inicial de encerramento era dia 31 de outubro. Entretanto, a data foi prorrogada para dezembro devido a dificuldades durante a coleta. No estado acreano, o problema enfrentado é a recusa por parte de alguns em responder ao Censo.

Para cumprir o prazo de conclusão do Censo, o IBGE tem adotado no Acre medidas como: mutirão de final de semana, incluindo supervisores em campo, e bonificação semanal para incentivo à produção; treinamento e contratação de novos recenseadores que entrarão em campo para reforçar o trabalho de coleta.

Algumas orientações

– Um recenseador do IBGE ainda não visitou seu domicílio? Verifique se foi deixado um recadinho no seu portão com o número do recenseador, se encontrar, entre em contato, pois o IBGE está tentando recensear seu domicílio.

– Caso não encontre nenhum bilhete, aguarde e anote a data de nascimento de todos que moram com você, pois será importante para responder às questões do Censo.

– Como identificar um recenseador do IBGE? O crachá do recenseador é completo: possui foto, nome, matrícula e tem também o QR Code que o cidadão pode utilizar para fazer a verificação.

– Se ainda assim persistirem dúvidas, o morador pode telefonar para o 0800 721 8181. Também é possível confirmar a identificação do recenseador diretamente no site.

Alcinete Gadelha/A Gazeta do Acre