Com ancestralidade e romantismo, cantor Ixã se apresenta pela primeira vez em Rio Branco

- Publicidade -

Lançado nacionalmente pelo DJ Alok, o cantor de MPB, Ixã, apresenta o seu trabalho musical neste sábado, 5. O artista, que mistura musicalidade ancestral e contemporânea através de uma melodia romântica, se apresenta às 20h, no Teatro Arena do Sesc Centro.

Este é o primeiro show de Ixã em Rio Branco. O cantor retornou de uma turnê realizada com seu parceiro musical, o Dj Alok, que lançou em conjunto a música ‘Meu amor’, trabalho que garantiu ao cantor apresentações em programas globais e shows em estados brasileiros como o Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

O artista, que cresceu em Rio Branco, diz compor suas músicas pensando nos sentimentos que podem ser transmitidos por ela. “Busco falar de amor de uma maneira positiva para que as pessoas se conectem com a sensibilidade delas. Esse é o objetivo do meu show”, contou.

Ixã relata que espera transmitir ao público uma noite leve, romântica, livre de preconceitos e sem medos. “Noite de celebrar as alegrias da vida, as coisas boas que a vida proporciona e os encontros que acontecem”.

Para adquirir o ingresso do show, é necessária a doação de 1kg de alimento não-perecível (exceto sal). Iniciativa é realizada para fortalecer o projeto social Centro Huwã Karu Yuxibu, da família do artista, criado para fortalecer a identidade cultural do povo Huni Kui, que atende famílias indígenas em situação de vulnerabilidade social.

A Gazeta do Acre