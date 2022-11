Com 70% da estrutura já concluída, ‘anel O anel viário de Brasiléia e Epitaciolândia’, é a maior obra pública da atual gestão

- Publicidade -

O anel viário de Brasileia e Epitaciolândia, maior obra pública do governo do Estado na atual gestão, segue tomando forma entre as duas cidades.

Com 70% da estrutura concluída.

A ponte possuirá 251,5 metros de comprimento e 15,95 metros de largura, contemplando duas pistas de rolamento para veículos e passagem de pedestres. Até o momento, a construção já consumiu 3,8 mil metros cúbicos de concreto e quase 400 toneladas de aço.

Com investimento estimado em R$ 60,4 milhões, o anel viário é uma obra do governo do Estado, executada por meio do Departamento de Estradas de Rodagens do Acre (Deracre), em parceria com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes.

