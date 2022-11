Colégio Militar Tiradentes realiza solenidade de entrega de Alamares

- Publicidade -

Em cerimônia promovida pelo Colégio Militar estadual Tiradentes, em Rio Branco, na quinta-feira, 17, foram realizadas as entregas de alamares aos alunos destaque do segundo bimestre de 2022, a solenidade ocorreu na quadra poliesportiva da instituição de ensino.

Alunos do sexto ano do ensino fundamental e alunos do terceiro ano do ensino médio receberam a honraria, totalizando mais de 150 estudantes. Além disso alunos foram agraciados pelo destaque das salas (estudantes com as melhores médias).

Estiveram presentes no local do evento autoridades civis e militares, além de pais e professores que acompanharam as entregas das honrarias aos alunos.

