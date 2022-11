Colégio Acreano é campeão do futsal masculino dos Jogos Escolares Brasileiros

- Publicidade -

Em uma partida difícil e, ao mesmo tempo, emocionante, a equipe do Colégio Acreano ganhou do time do Rio Grande do Norte pelo placar de 1 a 0 e conquistou a medalha de ouro dos Jogos Escolares, competição que está sendo realizada no Parque Olímpico da Barra da Tijuca, na cidade do Rio de Janeiro.

Antes, pelas semifinais, a equipe comandada pelo professor Tiago Barbosa havia vencido o time do Colégio Novo Tempo, de Minas Gerais, pelo placar de 4 a 3, sendo que os quatro gols da equipe acreana foram marcados ainda no primeiro tempo da partida.

Já nas quartas de final, o Colégio Acreano goleou o time do Colégio Frei Antônio, do Estado de Tocantins, com o placar de 5 a 1. Ainda na fase de classificação, a equipe acreana havia goleado o Rio de Janeiro pelo placar de 7 a 1 e, depois, perderam para o Espírito Santo por 3 a 1.

Para o técnico da equipe, Tiago Barbosa, ter poupado jogadores na primeira fase da competição foi fundamental, uma vez que os jogos aconteciam diariamente, resguardando os principais atletas para os jogos subsequentes. Com a vitória de hoje, é o primeiro ouro que o Acre conquista na disputa dos Jogos Escolares Brasileiros (JEBs).

A participação das delegações acreanas nos JEBs tem o apoio do governo do Estado do Acre, por meio do Departamento de Esportes da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes (SEE), da Federação Acreana de Desporto Escolar (Fade), além da Confederação Brasileira de Desporto Escolar (CBDE).

Fonte: Agência do Acre