Claudia Raia está em sua terceira gestação aos 55 anos e faz desabafo: ‘Luta, né?’

- Publicidade -

A atriz Claudia Raia usou as redes sociais nesta segunda-feira (14), para explicar o motivo de estar afastada da web. Ela e o marido, Jarbas Homem de Mello estão esperando Luca, e a famosa comentou sobre as dificuldades de gerar um filho aos 55 anos.

“Depois do café da manhã a gente dá o quê? Um bom dia, porque eu desapareci, né, gente? Mas é que eu estou aqui fazendo um filho, fazendo um baço, fazendo um fígado, fazendo uma matéria. Estou aqui na luta, né? Fazer um filho não é tarefa fácil“, começou ela em seu perfil no Instagram.

Em seguida, Claudia Raia explica que está cuidando de uma reforma em sua residência em Bragança. “Muito serviço por aqui, mas estou com saudades de vocês, tá? Então é só pra dar um beijo de bom dia e bom feriado, pra quem foi viajar, aproveite, pra quem foi descansar, descanse“, finalizou ela.

Claudia Raia é mãe de Enzo Celulari, de 25 anos, e de Sophia Raia, 19, de seu antigo casamento com o ator Edson Celulari. Agora está esperando o primeiro filho de seu relacionamento com Jarbas.

Claudia e o marido anunciaram a gravidez em setembro deste ano por meio dos Stories nas redes sociais e estão deslumbrantes.

“Quero contar o babado todo. Quando a médica me pediu o beta (exame de sangue que detecta a gravidez), eu achei q ela estava louca. Aos 55 anos! Suas taxas estão estranhas, disse ela. Fiz um teste de farmácia, pois não ia aguentar esperar o resultado do exame de sangue, e descobri que estava grávida com mais de três semanas! Falei com Deus: ‘quer me enlouquecer?’ Existe uma chance de engravidar de 99,9 e estou com 55 anos. Precisava dividir isso com vocês.”

Por