City tropeça em casa e perde a chance de pular para liderança do Inglês

Com um gol no minuto final, o Manchester City amargou uma derrota de 2 a 1 para o Brentford, neste sábado, em pleno Etihad Stadium, e corre o risco de ver o Arsenal ganhar distância na liderança do Campeonato Inglês. O tropeço mantém o time de Pep Guardiola na segunda colocação com 32 pontos.

O atacante Toney foi o carrasco do poderoso gigante inglês ao anotar os dois gols da vitória de sua equipe, enquanto Fodem, em um belo chute de esquerda, descontou para os donos da casa.

Na parte intermediária da tabela, o Brentford contabiliza 19 pontos com o triunfo fora de casa e vai tentando se distanciar da zona de rebaixamento do torneio.

Os times voltam a campo pelo Campeonato Inglês já no final de dezembro. No dia 26, o Brentford recebe o Tottenham. O City joga dois dias depois e enfrenta o Leeds fora de seus domínios.

O jogo começou com o Manchester City desconcentrado. Com cinco minutos de partida, Ederson praticou duas defesas em conclusões de Onyeka e Toney. A apatia dos mandantes encorajou o time visitante, que se manteve no ataque, e abriu o placar aos 16 minutos. Raya bateu falta de muito longe, Meet fez o desvio e Toney, de cabeça, completou para as redes fazendo Brentford 1 a 0.

A desvantagem fez o City acordar, mas atuando de forma desorganizada, teve dificuldades para superar a marcação do rival. De Bruyne, em jogada individual, caiu na área pedindo pênalti, mas a arbitragem mandou a partida seguir apesar das reclamações.

Sem conseguir achar espaços, e bastante irritado em campo, o centroavante Haaland acabou levando cartão amarelo. Com o decorrer da partida, a pressão pelo empate foi aumentando e, nos acréscimos do primeiro tempo, o City conseguiu igualar o placar.

Após cobrança de escanteio que atravessou a área, Foden emendou de pé esquerdo e acertou um belo chute para fazer 1 a 1 num golaço.

Na etapa final, o City voltou mais efetivo em busca da virada, mas as falhas na defesa seguiram causando preocupação.

Aos 28 e 33 minutos, o time da casa esteve perto de virar o jogo em chances com Rodri e João Cancelo. A falta de capricho nas finalizações custou caro no fim da partida ao City. Em jogada de Josh da Silva, Toney apareceu desmarcado para completar o cruzamento e decretar a vitória de 2 a 1 do Brentford fora de casa.

POR ESTADAO CONTEUDO