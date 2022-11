Cissa Guimarães retorna à Globo com nova função

- Publicidade -

A apresentadora Cissa Guimarães está de volta à Globo. De acordo com o portal Observatório da TV, dessa vez, a ex-“É de Casa” estará na emissora como atriz.

O portal afirma que Cissa estará nas novas temporadas de “A Divisão”, em 2023. Aliás, vale lembrar que ela não aparece na emissora como atriz desde 2020, quando fez ela mesma em “Amor de Mãe”.

A produção se passará nos anos 2000 e “vai mostrar a rivalidade entre Margareth Rosenbaun com Lorena”. Dessa forma, Cissa irá contracenar com Andreia Horta, como mãe e madrasta do personagem interpretado por Ravel Andrade, que foi sequestrado.

Por fim, vale lembrar que o anúncio da demissão de Cissa Guimarães veio em outubro de 2021. Na época, a apresentadora estava no programa “É de Casa”. Além disso, sua saída causou revolta nas redes sociais.

Juliana Paiva fala sobre decisão de sair da Globo

A atriz Juliana Paiva abriu o seu coração ao falar de sua saída da TV Globo, a qual anunciou em setembro. Em conversa ao “Faustão na Band”, a estrela, que ficou 13 anos na emissora, afirmou que a decisão veio de um sentimento de liberdade.

Aliás, ela afirmou que tem vontade de voltar a atuar no cinema, coisa que sentia muita falta. “Eu acabei de encerrar o meu contrato de longo prazo com a Globo, contrato de exclusividade. Isso ainda me possibilita voltar a fazer novelas, mas eu posso também transitar pelos streamings”, explicou, por fim, Juliana Paiva.

Fonte: Famosos e Celebridades