Ciro Nogueira afirma que apoia PEC da Transição só por Auxílio Brasil e salário mínimo

“Todos os outros temas da agenda do novo governo merecem ser, primeiro, conhecidos, assim como sua política econômica”, afirmou o ministro.

Ciro defendeu que os parlamentares da base do atual governo têm o direito de se posicionar contra a PEC. Apesar disso, Nogueira disse que vai defender no PP a aprovação da matéria visando a garantia do Auxílio Brasil e do aumento do salário mínimo.