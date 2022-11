Cine Teatro Recreio traz sessões de filmes nacionais inéditos em Rio Branco

- Publicidade -

O Cine Teatro Recreio traz sessões especiais de filmes brasileiros inéditos em Rio Branco, como o filme paulistano “Curtas jornadas noite adentro”, em cartaz nesta quarta-feira, 9, e o filme de drama pernambucano “Paloma”, em cartaz a partir da quinta-feira, 10 de novembro, ambos às 19h. Os filmes trazem discussões atuais sobre desigualdade social, raça e gênero, abordagem comum no cinema brasileiro independente.

“Curtas jornadas noite adentro” busca mergulhar no cotidiano massacrante de jovens subempregados e seus sonhos de libertação através da música. O filme é inspirado em histórias de pessoas reais e seus trabalhos precarizados, além de tratar sobre a cultura do samba. Sua criação foi inspirada em uma frase do sambista mestre Candeia, que dizia: “Um país que deixa a cultura se perder nunca será uma nação”, conta o diretor Thiago sobre a longa-metragem.

Já o filme “Paloma” conta a história de uma mulher transsexual que está decidida a realizar seu maior sonho: um casamento tradicional, na igreja. “O filme é uma possibilidade de humanização dos corpos trans e travestis, uma perspectiva complexa da vida de uma mulher trans que difere do que geralmente é produzido sobre essa temática. Acredito que ele trará muitas discussões, além de ser um espaço de ocupação dos nossos corpos reais no cinema”, explica a atriz que faz o papel de Paloma, Kika Sena, arte-educadora e mestranda em Teoria em Prática das Artes Cênicas pela Universidade Federal do Acre.

Para o mês de novembro, o Cine Teatro Recreio promoverá a exibição de mais quatro filmes nacionais e internacionais. Os filmes escolhidos pela curadoria do Cine são independentes, ou seja, com produção feita fora dos grandes estúdios.