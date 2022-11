Cidade cenográfica criada pela Globo para minissérie sobre no Acre encontra-se destruída

- Publicidade -

Qualquer pesquisa que um turista fizer sobre pontos a serem visitados no Acre logo aparece Cidade Cenográfica do Quixadá.

Construída às margens do Rio Acre para servir de locação da Minissérie Amazônia, que foi ao ar pela Rede Globo no início do ano de 2007, o local rapidamente se tornou um recanto da linda história do Acre e passou a integrar os destinos turísticos do estado.

Ocorre que há muitos anos, por falta de uma política verdadeiramente eficaz para atrair turistas e o desleixo com o patrimônio público, a cidade cenográfica foi completamente abandonada. O local, que ficava cheio aos finais de semana para visitação e uso de um restaurante, não recebe mais ninguém. O turista que chegar à cidade cenográfica se depara com um amontoado de restos de madeira das casas onde funcionavam as atrações do local.

“Eu gostaria de uma matéria que mostrasse o abandono em que se encontra a cidade cenográfica do Quixadá, pois ali se encontra uma pedacinho da história de cada acreano. E está morrendo. Temo, talvez, que nossos netos não possam recordar uma história tão bonita como a nossa. Ajudem a salvar a nossa história”, afirma Manuh Silva.

O ac24horas procurou o governo do estado. Apesar do completo estado de abandono, o governo afirma que tem intenção de revitalizar o local. “ O governo do Acre, por meio da Fundação Elias Mansour, estuda a viabilidade da revitalização do espaço onde existem construções que relembram momentos históricos do estado. Na região, é necessário também melhorias na infraestrutura de acesso e de segurança. Assim que o estudo for concluído, a FEM deverá apresentar um plano de ação para recuperação do Quixadá”, diz a assessoria do governo.