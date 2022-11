Ciclismo feminino ganha medalha de bronze nos jogos escolares

- Publicidade -

Depois de uma retificação de resultados na prova de sprint de ciclismo dos Jogos Escolares Brasileiros (JEBs), competição que está sendo realizada no parque olímpico da cidade do Rio de Janeiro, a atleta acreana Laís Vitória de Alencar acabou ficando com a medalha de bronze nesta prova.

Isso porque a prova de sprint (velocidade) seria realizada na parte da manhã, mas acabou acontecendo somente na parte da tarde. Por conta disso, não seria possível realizar a prova dentro das regras estabelecidas pelo congresso técnico, exigindo, assim, um novo formato para a competição.

Com isso, de acordo com as novas regras, os oito primeiros colocados disputariam a série ouro com a disputa de confronto entre os oito: o primeiro enfrentando o oitavo, o segundo o sétimo colocado, o terceiro contra o sexto e o quarto contra o quinto colocado.

Ainda de acordo com as novas regras, ficou decidido que haveria premiação para as séries prata e bronze, de acordo com a classificação geral da tomada de tempo, onde o nono, o décimo e o décimo primeiro receberiam medalhas e, na série bronze, a premiação do décimo sétimo ao décimo nono.

Com a desclassificação da atleta Samya Cerqueira Pereira, de Pernambuco, na tomada geral de tempo, a atleta acreana Laís Vitória Alencar subiria uma posição, garantindo, assim, o direito à medalha de bronze, conforme saiu no boletim nº 2 da modalidade ciclismo.

A medalha da atleta acreana soma-se às duas medalhas conquistas pelo atleta do ciclismo Danilo Silva, que na prova de sprint também ficou com a bronze e na prova de tempo ficou com a medalha de prata. Na classificação geral por equipes, o Acre ficou com a medalha de bronze na série ouro.

Fonte: Agência do Acre