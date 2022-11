Churrasco cancelado: No super mercado ‘irmãos Gonçalves’, homem é flagranteado roubando ‘whisky e picanha’

- Publicidade -

A prisão de um homem de 28 anos por furto no Supermercado Irmãos Gonçalves aconteceu na noite da última terça-feira, 01 de novembro, na Avenida Jorge Teixeira com 7 de Setembro, bairro São Cristóvão, na região Central de Porto Velho (RO).

O homem foi flagrado furtando duas peças de picanha, um pacote de calabresa, uma garrafa de whisky, e duas de Gin Tonic. Os seguranças do supermercado disseram que estavam observando o acusado, e viram quando ele retirou sacolas do bolso, e de maneira sorrateira foi furtando as mercadorias.

Quando ia saíndo do estabelecimento o homem foi abordado, e a Polícia Militar acionada. Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado ao Departamento de Flagrantes.

Fonte/ Portal jornalrondoniavip.com