‘Cheguei, Catar’; comemora digital influencer do Acre selecionada em concurso da CBF para acompanhar a Copa do Mundo

- Publicidade -

O sonho de assistir uma Copa do Mundo ao vivo e em cores está prestes a se tornar real para a digital influencer Jéssica Ingrede, vencedora do concurso da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que levou seis influenciadores brasileiros para acompanhar os jogos do Brasil no Catar.

A acreana chegou ao país sede da copa nesta sexta-feira, 18, após 18 horas de voo, com uma escala em Madrid (Espanha). Jéssica é a única acreana do time selecionado pela CBF e também a única mulher.

Em suas redes sociais, a digital influencer tem compartilhado cada momento. “Cheguei, Catar. E vamos para mais uma aventura, e, dessa vez, no Catar”, disse a blogueira.

Antes de embarcar, Jéssica ganhou “mimos” da CBF, como um uniforme oficial da Seleção Brasileira de Futebol. A acreana recebeu a camisa de número 10, usada por Neymar, a quem Jéssica sonha conhecer pessoalmente.

A missão dos influenciadores é proporcionar aos brasileiros informações quentinhas, em especial, pelas rede sociais sobre os jogos do Brasil, que nesta copa luta pela hexacampeonato.

A Gazeta do Acre/Maria Meirelles